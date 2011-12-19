Эксперт: фондовый рынок потерял больше десятка ликвидных бумаг

За текущий год украинский фондовый рынок потерял более десятка ликвидных бумаг.

Об этом сообщил сегодня президент ЗАО "КУА "Амадеус" Михаил РОЙКО в ходе круглого стола "Фондовый рынок Украины: вызовы для власти и бизнеса », организованного Ассоциацией «Фондовое партнерство» и Институтом Горшенина.

По его словам, в этом году украинский рынок "потерял таких эмитентов, как "Лугансктепловоз", Сумское НПО им. Фрунзе, Мариупольский завод тяжелого машиностроения, практически потерян "Укртелеком", "Днепр-" и "Захидэнерго", "Стирол", на грани "Азовсталь" и "Укрнафта", практически не дышат "Райффайзен Банк Аваль" и "Укрсоцбанк". "Осталось добить вагоностроительные предприятия - Крюковский и Стахановский вагоностроительные заводы, и наши индексы надо будет сжать до ТОП-5 или ТОП-7 в лучшем случае", - отметил М.РОЙКО.

Он также добавил, что на рынке не появляется новых ликвидных бумаг. "За 10 лет на украинском фондовом рынке не появилось ни одной ликвидной ценной бумаги", - добавил М.РОЙКО.

По мнению участника рынка, сегодня на украинском фондовом рынке наблюдается хроническая нехватка денег. "Вопрос в том, что на существующих суммах рынку расти очень тяжело, практически невозможно", - отметил он.

В целом, по словам М.РОЙКО, "подавляющее большинство проблем украинского фондового рынка лежат за его пределами".