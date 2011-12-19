Эксперт: фондовый рынок потерял больше десятка ликвидных бумаг
На рынке не появляются новые
За текущий год украинский фондовый рынок потерял более десятка ликвидных бумаг.
Об этом сообщил сегодня президент ЗАО "КУА "Амадеус" Михаил РОЙКО в ходе круглого стола "Фондовый рынок Украины: вызовы для власти и бизнеса », организованного Ассоциацией «Фондовое партнерство» и Институтом Горшенина.
По его словам, в этом году украинский рынок "потерял таких эмитентов, как "Лугансктепловоз", Сумское НПО им. Фрунзе, Мариупольский завод тяжелого машиностроения, практически потерян "Укртелеком", "Днепр-" и "Захидэнерго", "Стирол", на грани "Азовсталь" и "Укрнафта", практически не дышат "Райффайзен Банк Аваль" и "Укрсоцбанк". "Осталось добить вагоностроительные предприятия - Крюковский и Стахановский вагоностроительные заводы, и наши индексы надо будет сжать до ТОП-5 или ТОП-7 в лучшем случае", - отметил М.РОЙКО.
Он также добавил, что на рынке не появляется новых ликвидных бумаг. "За 10 лет на украинском фондовом рынке не появилось ни одной ликвидной ценной бумаги", - добавил М.РОЙКО.
По мнению участника рынка, сегодня на украинском фондовом рынке наблюдается хроническая нехватка денег. "Вопрос в том, что на существующих суммах рынку расти очень тяжело, практически невозможно", - отметил он.
В целом, по словам М.РОЙКО, "подавляющее большинство проблем украинского фондового рынка лежат за его пределами".