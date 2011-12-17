Мэр Житомира не получит новый автомобиль

Прокуратура Житомирской области опротестовала решение Житомирского горсовета о выделении 600 тыс. грн. на приобретение автомобиля для мэра.

Об этом говорится в переданном корреспонденту УНИАН сообщении пресс-службы прокуратуры Житомирской области со ссылкой на прокурора Житомира Илью ТИТАРЧУКА.

По его словам, "прокуратурой Житомира 13 декабря 2011 года внесен протест на п. 1.9 и 4.6.6 решения седьмой сессии шестого созыва Житомирского городского совета от 24 октября 2011 года №207 "О внесении изменений в городской бюджет на 2011 год и городские целевые программы"".

При этом И.ТИТАРЧУК уточнил, что указанные пункты решений противоречат законодательству Украины.

"В частности, принято финансирование из бюджета города Житомира взносов в уставный фонд коммунального предприятия «Управление автодорог» на сумму 600 тыс. грн. для приобретения и регистрации легкового служебного автомобиля, предусмотренного для обслуживания руководства городского совета", - сказал он.

«Эти расходы отнесены к проекту «Реконструкция, содержание, капитальный и текущий ремонт улиц» программы развития, содержания и инженерного обеспечения коммунальной сферы города Житомира «Упорядоченный, привлекательный, чистый город» на 2010-2012 годы», - сказал прокурор.

По его мнению, это решение Житомирского городского совета нарушает требования Конституции Украины, Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", Бюджетного кодекса Украины.

Программа «Упорядоченный, привлекательный, чистый город» направлена на улучшение благоустройства города, осовременивание его архитектурного вида, содержание и ремонт существующих объектов благоустройства. Она также предусматривает обеспечение коммунальным предприятием «Управление автодорог» надлежащего состояния дорог и создание условий для безопасного движения транспорта и пешеходов.

Однако приобретение легкового автомобиля для обслуживания руководства горсовета программой не предусмотрено. В этом случае бюджетные средства были бы использованы не по целевому назначению.