Дело о смерти Владимира Ивасюка остается нераскрытым

Во Львове 20 декабря на проспекте Шевченко, 7-9, торжественно откроют памятник композитору и поэту Владимиру Ивасюку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, на открытии памятника будут присутствовать инициатор и меценат установки памятника известный украинский музыкант, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав ВАКАРЧУК, семья В.Ивасюка, городской председатель Львова Андрей САДОВЫЙ, представители органов местной и государственной власти, представители искусства.

Памятник высотой 2,6 метра изготовлен из бронзы, а постамент и мощение - из гранита. Монумент установлен на монолитной каменной глыбе, а вокруг памятника из мозаики и гранитной плитки выложена декоративная гитара. Деньги в сумме 174 тыс. грн. на благоустройство прилегающей территории выделены из городского бюджета Львова.

Идея места расположения памятника – на проспекте Шевченко, 7-9 – тоже принадлежит С.ВАКАРЧУКУ. Ведь именно это место на пути от филармонии к музыкальной академии, здесь часто ходил В.Ивасюк.

Справка УНИАН. Владимир Ивасюк - один из основоположников украинской эстрадной музыки Автор 107 песен, 53 инструментальных произведений, музыки к нескольким спектаклям. Профессиональный медик, скрипач, прекрасно играл на фортепиано, виолончели, гитаре, замечательно исполнял свои песни. Неординарный живописец. 18 мая 1979 года его тело было найдено повешенным в Брюховицком лесу под Львовом. Официальная версия - самоубийство - вызывает сомнение общественности как в 1979 году, так и теперь. 26 января 2009 года Генеральная прокуратура Украины возобновила давно закрытое уголовное дело о смерти Владимира Ивасюка.