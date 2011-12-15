КПИ угрожает Табачнику протестом

Представители коллектива Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт» вместе со студентами обещают прибегнуть к акциям протеста, если Министерство образования и науки, молодежи и спорта в ближайшее время не объявит конкурс на замещение должности ректора вуза.

Об этом представители коллектива заявили на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Объявление конкурса на замещение должности ректора КПИ: кому закон не писан».

Они сообщили, что направили соответствующие письма в Администрацию Президента Украины, премьер-министру Николаю АЗАРОВУ и председателям парламентских фракций с просьбой повлиять на МОНМС.

«Я думаю, что в случае необъявления конкурса как минимум до Нового года, коллектив университета будет выражать недоверие министру (образования), поскольку он не сдержал свое слова об объявлении конкурса. Коллектив университета будет отстаивать свои права всеми предусмотренными законом путями и не исключено, что могут быть повторные акции», - сказал председатель Студенческого совета НТУУ «КПИ» Олег ДЕСЯТОВ.

В свою очередь, председатель профкома студентов НТУУ «КПИ» Андрей ГАВРУШКЕВИЧ подчеркнул, что студенты также готовы отстаивать свои права. «На сегодняшний день мы предприняли абсолютно все шаги, и у нас не осталось никаких путей, кроме радикальных», - добавил он.

А.ГАВРУШКЕВИЧ также сообщил, что на завтра, 16 декабря, запланирована встреча министра образования и науки, молодежи и спорта Дмитрия ТАБАЧНИКА с представителями студенческого и трудового коллектива КПИ.

Председатель профкома сотрудников НТУУ «КПИ» Виталий МОЛЧАНОВ сообщил, что представители коллектива университета планируют обратиться к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ относительно защиты своих прав. «Нам осталось только обратиться к Президенту и рассчитывать на его поддержку. Но если уже и Президент не сработает, то нам остается выйти на акции всем коллективом», - добавил В.МОЛЧАНОВ.

Он напомнил, что срок действия контракта ректора НТУУ Михаила ЗГУРОВСКОГО закончился 1 ноября этого года, но конкурс, даже несмотря на поручение премьер-министра Николая АЗАРОВА, МОНМС до сих пор не объявил. 1 декабря первый заместитель министра образования Евгений СУЛИМА в письменном виде проинформировал университет, что вроде бы конкурс планируется объявить после приведения устава НТУУ «КПИ» в соответствие с Законом Украины «О высшем образовании».

По словам В.МОЛЧАНОВА, этим письмом МОНМС фактически поставил под сомнение легитимность действующего устава НТУУ «КПИ», который был утвержден постановлением Кабинета министров и указом Президента.

Заместитель председателя Научного общества студентов и аспирантов НТУУ «КПИ» Валерий БУНЯК предположил, что в действительности промедление с объявлением конкурса на должность ректора вуза не связано с уставом. «Я думаю, что могут быть две цели. Первая - привести устав к утверждению Министерством науки, образованию, молодежи и спорта, то есть фактически министерство хочет дезавуировать указ Президента о том, что устав утверждается Кабинетом министров», - сказал В.БУНЯК.

Еще одна цель, по его убеждению, заключается в том, чтобы дестабилизировать ситуацию в коллективе и со временем какими-то провокационными действиями добиться изменения руководства университета.

Отвечая на вопрос журналистов, может ли быть «причиной этих войн» большой участок земли, на котором находится университет, В.МОЛЧАНОВ сказал: «Есть желающие поживиться материальной базой КПИ». Он напомнил, что территория НТУУ «КПИ» составляет 150 га земли.

Как сообщал УНИАН, 26 октября почти 5 тысяч студентов КПИ пришли к зданию Министерства образования и науки, молодежи и спорта с требованием встречи с министром Д.ТАБАЧНИКОМ. Акция была вызвана тем, что уже полтора месяца студенческий и трудовой коллектив КПИ не могут получить официального ответа от Министерства образования, когда будет объявлен конкурс на замещение должности ректора КПИ и кто возглавит вуз с 1 ноября, когда закончится каденция действующего ректора.

Студенты КПИ раньше заявляли, что Д.ТАБАЧНИК собирается «захватить КПИ», потому что конкурс на должность ректора до сих пор не объявлен, хотя срок полномочий действующего ректора заканчивается 1 ноября, а на предыдущих выборах ректора, 7 лет назад, конкурс был объявлен еще 28 сентября.

В тот день Д.ТАБАЧНИК к студентам не вышел.

Вечером 27 октября состоялась встреча представителей студенчества с Д.ТАБАЧНИКОМ. Завершилась встреча «устным соглашением о перемирии». Министр пообещал, что 2 ноября на период до будущих выборов назначит исполняющим обязанности ректора Национального технического университета Украины «КПИ» М.ЗГУРОВСКОГО.

1 ноября Д.ТАБАЧНИК своим приказом назначил М.ЗГУРОВСКОГО исполняющим обязанности ректора НТУУ «КПИ» со 2 ноября т.г. и до “замещения вакантной должности ректора в установленном порядке”.