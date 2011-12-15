На завтра синоптики обещают сильный дождь

Завтра, 16 декабря, синоптики прогнозируют облачную погоду в Украине. В западных областях ночью пройдут дожди с мокрым снегом, местами сильные осадки, днем будет небольшой дождь.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, днем в северных и центральных областях ожидаются дожди, только в восточных областях и в Крыму без существенных осадков.

Ночью и утром в южной части, восточных и местами в центральных областях туманы.

Ветер в течение суток будет преобладать юго-восточный, 7-12 м/с, ночью на Правобережье, днем в Украине порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8°, в южных областях до 11°; в Крыму ночью 2-8° тепла, днем 9-14°; в Карпатах ночью и днем около 0°.

В Киеве и области будет облачно. Будет идти дождь, днем местами сильный дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с. Температура по области ночью 0-5° тепла, днем 3-8°. По г. Киеву температура ночью 3-5° тепла, днем 6-8°.