Пинчук считает, что Ющенко с НУ-НС слишком увлеклись технологиями

Народный депутат V созыва от Партии регионов Андрей ПИНЧУК опровергает обвинение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в адрес правительства в неэффективной работе.

Об этом говорится в комментарии А.ПИНЧУКА, переданном пресс-службой партии .

По его словам, выступление Президента на съезде блока «Наша Украина - Народная самооборона», в котором глава государства жестко раскритиковал деятельность правительства, свидетельствует о том, что В.ЮЩЕНКО открыто начал предвыборную кампанию на стороне своей политической силы.

”Мы всегда с уважением принимаем объективную критику, в том числе и со стороны Президента. Однако его выступление подтверждает, что глава государства, к сожалению, взял на вооружение стандартные приемы так называемой оппозиции», – заявляет А.ПИНЧУК.

Как утверждает депутат, официальные данные Госкомстата подтверждают, что работа правительства Виктора ЯНУКОВИЧА и сейчас является более эффективной, чем деятельность предыдущих помаранчевых правительств. Если в 2005 году, когда помаранчевая команда управляла государством, темпы роста ВВП упали до 2,7%, то, начиная с августа 2006 года, нынешнее правительство обеспечивает втрое больший прирост ВВП - почти 8%.

А.ПИНЧУК заявляет, что экономический рост позволил направить дополнительные бюджетные средства на решение социальных проблем, на улучшение жизни людей. “Нынешнее правительство значительно повысило уровень социальных выплат. Расходы бюджета на эти потребности выросли втрое. Это уже ощутили наши граждане, которые получают повышенные пенсии и зарплаты. Осенью будет очередной этап повышения выплат: с 1 сентября - пенсий, с 1 октября - заработной платы”, - отметил А.ПИНЧУК.

”О каком замедлении темпов роста заработной платы может говорить Президент, если среднемесячная зарплата за первое полугодие 2007 года выросла на 26,7%, по сравнению с показателем прошлого года? Заработная плата в июне выросла практически во всех отраслях, в частности, в здравоохранении на 33,9%, в образовании - на 29,3%, в промышленности - на 27,2%”, – напоминает представитель Партии регионов.

Он сказал, что правительству также удалось на 20% снизить уровень задолженности по заработной плате, который еще год назад превышал 1 млрд. грн.

”Мы советуем тем политическим силам, которые слишком увлеклись политическими технологиями, помнить: там, где отсутствуют такие понятия, как политическая ответственность и политическая порядочность - нет будущего”, – заявил А.ПИНЧУК.

Как сообщал УНИАН, 7 августа в Киеве на межпартийном съезде блока “Наша Украина - Народная самооборона” В.ЮЩЕНКО, в частности, выразил неудовлетворение деятельностью Кабинета Министров в социально-экономической сфере. Также Президент негативно оценил работу Кабинета Министров по улучшению состояния дел на железной дороге, финансированию программ развития украинского языка и др.