Газпром: новогодних подарков не будет

ОАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украина" не подпишут соглашение о новых ценах на российский газ для Украины до конца декабря. Об этом сообщил председатель правления Газпрома Алексей Миллер после встречи с министром энергетики и угольной промышленности Украины Юрием Бойко.



"Новогодних подарков не будет", - отметил А.Миллер.



Напомним, сегодня в центральном офисе "Газпрома" проходила рабочая встреча Ю.Бойко и А.Миллера. По сообщению пресс-службы ОАО, обсуждались вопросы текущего и перспективного сотрудничества