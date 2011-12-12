На Волыни загорелся поезд с пассажирами

На Волыни вблизи села Старые Кошары Ковельского района во время движения загорелся дизель-поезд сообщением «Ковель-Ягодин».

Об этом УНИАН сообщили в УМЧС в Волынской области.

В поезде было около 40 пассажиров.

Как отмечено в сообщении, пожар возник 11 декабря около 16.00. Машинист главного дизель-вагона во время движения заметил дым в хвостовой части поезда, и сразу отсоединил последний вагон, смежный с дизельным отсеком. Пассажиры вагона самостоятельно покинули опасное место, а машинист начал гашение огня при помощи огнетушителей. Однако укротить пожар самостоятельно он не смог, и огонь перекинулся из дизельного отсека в пассажирское отделение. Поскольку существовала угроза взрыва дизельного топлива, машинист с кондуктором перевел пассажиров в первые три вагона, и отогнал поезд на безопасное расстояние от места пожара.

Для укрощения пламени к месту события был вызван пожарный поезд станции «Ковель». Подключив к его оборудованию пожарные рукава и стволы, спасателям удалось ликвидировать огонь.

В результате пожара в последнем смежном вагоне огнем поврежден моторный дизельный отсек, кабина мотористов и отделочные материалы в пассажирском салоне. Никто пассажиров поезда не пострадал.