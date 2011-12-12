Межбанк открылся ростом доллара и евро

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,0175/8,0225 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2546/0,2550, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6730/10,6805.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар скорректировались – 1,3306/1,3308 (пятница – 1,3315/1,3317).

В пятницу, 9 декабря, Нацбанк на рынок не выходил.