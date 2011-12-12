Масштабное ДТП на трассе Киев-Одесса: двое погибших, 11 раненых

В Одесской области вследствие ДТП погибли двое и пострадали 11 человек.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в 13.00 11 декабря в Ивановском районе, на 409-м км автотрассы Киев-Одесса, водитель легкового автомобиля Volkswagen Caddy, не избрав безопасную дистанцию, совершил столкновение с грузовым автомобилем „ГАЗ-53”, который двигался впереди.

После столкновения автомобили выехали на полосу встречного движения, перевернулись и столкнулись с автобусом „Богдан”, ехавшим по маршруту „Ширяево-Одесса”.

Вследствие дорожно-транспортного происшествия погибли два человека, еще 11 лиц пострадали, которые с травмами различных степеней тяжести госпитализированы в больницы.