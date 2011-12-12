Детский хор с Кубани поразил иванофранковцев

11 декабря в Ивано-Франковске Генеральный консул Российской Федерации во Львове Олег АСТАХОВ и кубанский детский ансамбль приняли участие в фестивале национальных меньшинств «Все мы дети твои, Украина!».

Как передает корреспондент УНИАН, по словам российского дипломата, народное творчество является средством понимания между народами.

«Языков на свете много, - сказал в своем приветствии О.АСТАХОВ. - На каждый нужен переводчик, а единственным исключением является речь музыки и танца. Сегодняшний праздник для детей. Выучив язык искусства, в будущем на других языках переводчик им будет не нужен».

Дети со сцены демонстрировали аутентичные образцы украинской, российской, польской, грузинской и других культур. В гала-концерте приняли участие 25 детских фольклорных коллективов национальных меньшинств Прикарпатья.

Изюминкой фестиваля стало выступление детского ансамбля из Краснодарского края РФ «Родные напевы» школы-интерната для одаренных детей. Этот коллектив представляет младшую группу всемирно известного Кубанского народного хора.

Кубанцы поразили собравшихся своим профессиональным и фееричным выступлением, исполнив украинские и российские песни и танцы. А до слез публику растрогала украинская песня в исполнении солиста хора.

Детям вручили сувениры и ценные подарки.