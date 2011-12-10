В Херсонской области председателя поселкового совета осудили на семь лет

Приговором Чаплинского районного суда председатель Чаплинского поселкового совета осужден на 7 лет лишение свободы, с лишением права занимать руководящие должности и конфискацией имущества.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Херсонской области, по приговору суда глава поссовета признан виновным в том, что в июле 2009 года составил и предоставил в бухгалтерию поселкового совета заведомо неправдивое решение сессии пятого созыва относительно своего премирования к среднемесячному заработку.

Кроме того, в указанное решение он внес также недостоверные сведения относительно отказа местному жителю в продаже земельного участка площадью почти 250 кв. м.

В марте 2010 года председатель поселкового совета, демонтировал и присвоил плиты с местного мелиоративного канала. В результате демонтажа плит и разрушения канала, государству был нанесены убыток на сумму свыше 676 тыс. грн.