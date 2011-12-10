Под Луцком в металлическом вагончике сгорел пенсионер. Трагедия произошла вчера вечером в поселке Гаразджа района Луцка Волынской области.

Об этом УНИАН сообщили в УМЧС в Волынской области.

Как отмечено в сообщении, на место происшествия была направлена дежурный наряд спасателей самостоятельной государственной пожарной части №1 в составе двух отделений. Уже через несколько минут бойцы МЧС начали тушить огонь, который к тому времени охватил сооружение полностью. После тушения выяснилось, что в огне погиб 69-летний пенсионер.

Согласно предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем потерпевшего при курении в постели.