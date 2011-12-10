Младенца в роддоме Лозовой мать задушила грудью?

Смерть новорожденного ребенка в родильном отделении Лозовской центральной районной больницы последовала в результате асфиксии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, соответствующий предварительный диагноз был установлен по результатам судебно-медицинской экспертизы, проведенной в Харьковском областном бюро судебно-медицинской экспертизы.

По данным Минздрава, в ходе опроса роженицы и свидетелей было установлено, что во время кормления грудью мать новорожденной отвлеклась, при этом ее молочная железа перекрыла рот и нос ребенка. Вследствие этого девочка побледнела и перестала дышать.

Ребенок немедленно был переведен в палату интенсивной терапии новорожденных, где проводились реанимационные мероприятия. Восстановить сердечно-сосудистую деятельность медикам так и не удалось. Врачом-неонатологом и врачом-анестезиологом констатирована биологическая смерть.

Медицинская документация ребенка в настоящее время изъята горрайпрокуратурой Лозовой. Продолжается расследование и устанавливается окончательная причина смерти новорожденного ребенка. Проводится гистологическое и вирусологическое исследование материалов, взятых при патологоанатомическом рассечении. После получения всех заключений будет проведено заседание региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации при применении вакцин, анатоксинов и аллергена туберкулезного в случае госпитализации или летального случая.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря в родильном отделении Лозовской центральной больницы умерла новорожденная девочка, которой перед этим была проведена вакцинация против вирусного гепатита В.

Справка УНИАН. Серию вакцины против гепатита В Харьковская область получила 27 октября 2011 года в количестве 15500 доз. Лозовский район получил 490 доз вакцины 4 ноября 2011 года. По состоянию на 8 декабря 2011 года использовано 345 доз. Реакций и осложнений на введение вакцины данной серии в Лозовскому районе не зарегистрировано.

1 декабря 2011 прививка против гепатита В данной серией в родильном отделении проведена еще трем детям. Изменений в состоянии здоровья новорожденных не наблюдалось. Кроме того, в период с 30 ноября 5 декабря прививку в родильном отделении получили еще 12 новорожденных детей. Их состояние здоровья удовлетворительное, жалоб родители не предъявляют.