В Киеве оппозиция попыталась установить палатку на станции метро

Сегодня около 13.30 на платформе станции Киевского метрополитена «Майдан Незалежности» несколько десятков представителей «Коалиции участников Помаранчевой революции» (КУПР) пытались установить палатку.

Как сообщили УНИАН в столичной милиции, члены указанной организации подали заявку в столичную мэрию на проведение акции против установления елки на Майдане Незалежности и обещали провести ее на центральной площади Киева.

Но вместо этого, скандируя разные лозунги, они спустились на эскалаторе на станцию метро, испугав пассажиров, которые в тот момент присутствовали в указанном месте, и попытались установить на платформе палатку, чем грубо нарушили не только правила проведения массовых акций, но и безопасность на режимном объекте, каковым является метрополитен, отметили в милиции.

Работники милиции помешали установлению палатки, задержали двух организаторов акции для составления административного протокола о нарушении проведения массовых акций.

В столичной милиции расценивают такие действия представителей КУПР как провокативные и направленные на то, чтобы привлечь внимание СМИ к своей общественной организации.