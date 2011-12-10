В воскресенье опять обещают снег с дождем

В воскресенье, 11 декабря, в Украине, по прогнозам синоптиков ожидается облачная с прояснениями погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, небольшой мокрый снег и дождь пройдет в восточной части, а ночью и в Карпатах. В южной части, днем в западных и северных областях без существенных осадков.

Ветер на протяжении суток будет преобладать юго-западный, западный, 5-10 м/с, в южной части и в восточных областях отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 0-5° тепла; на юге страны ночью 1-6° тепла, днем 5-10°.

В Киеве и области ночью будет идти небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 0-5° тепла. По Киеву температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5°.