Центр Киева перенесут на левый берег?

Чтобы избавить центр от пробок, чиновников хотят переселить на окраину Киева и сделать там административный центр, пишет газета «Сегодня».

Как сообщает издание, такой план заложен в Стретегии развития столицы до 2025 года, которую депутаты Киеврады собираются утвердить в следующий четверг. Верховную Раду, Администрацию Президента и Кабмин обещают оставить на месте, а вот мэрии, министерствам и различным комитетам, возможно, придется готовиться к переезду.

Также будут выноситься финучреждения, офисы, выполняющие в первую очередь деловые функции, администрации, не являющиеся политическим центром страны.

В проекте уже установили конкретные сроки поэтапной децентрализации - именно так называется переезд чиновников, отмечает газета. Сейчас, как сказано в Стратегии, учреждения «занимают площадь в неприспособленных для этого домах исторического центра». Переселение должно начаться в первом квартале 2015 года, а закончиться к концу 2019-го. По словам экспертов, в первую очередь это поможет избавить от пробок исторический центр. А освободившееся места можно использовать под музеи, галереи и т. п.

«Лучше всего переносить гос- и админорганы за пределы Киева, нужно было сделать это уже давно, админцентр не может размещаться в историческом центре. Мы предлагали сделать это в районе города Украинки, там удобное место. К тому же всем известно, что большинство чиновников давно живут за городом», - отметил архитектор Георгий ДУХОВИЧНЫЙ.

Другие архитекторы предлагали переселить админцентр на Рыбальский остров и в район «Нижняя Теличка».

Сами чиновники к идее относятся по-разному. В мэрии переехать не против, но говорят, что это займет много времени и денег. «Действительно, есть такие планы - перенести деловой центр на левый берег, куда могут переехать и властные органы. Мы присматриваем площадки под это. Но нужно не просто построить здания и переехать, а еще сделать дороги, наладить транспортное сообщение. Уйдет много времени», - сказал заместитель главы КГГА Михаил КУЧУК.