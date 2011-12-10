Нацбанк переводит рубль в категорию доллара и фунта

Национальный банк Украины планирует ввести российский рубль в первую категорию валют и учитывать его в золотовалютных резервах.

Об этом УНИАН сообщил глава Нацбанка Сергей АРБУЗОВ.

«Мы их (рубли – УНИАН) будем включать в расчет резервов, - сказал глава НБУ.

- Сейчас мы будем переводить рубли в первую категорию. Как переведем, так рубль сразу и будет зачисляться в резервы». При этом он подчеркнул, что вопрос уже согласован с МВФ.

По его словам, пополнение рублевого резерва будет происходить за счет использования этой валюты в торговых операциях с Россией. При этом С.АРБУЗОВ не уточнил сроки, когда может быть принято решение о включении рубля в валютные резервы.

Напомним, в первую группу Классификатора включены Свободно конвертированные валюты, которые широко используются для осуществления платежей по международным операциям и продаются на главных валютных рынках мира. Это такие валюты, как австралийские доллары, английские фунты стерлингов, датские кроны, доллары США, канадские доллары, японские иены, евро, СПЗ и т.д. Право Нацбанка определять валюты инвестирования предусмотрено Законом Украины «О режиме иностранного инвестирования».