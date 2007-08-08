Местным администрациям разрешили регулировать цены на хлеб

Правительство дало право местным администрациям устанавливать предельные размеры торговых наценок на хлеб, в том числе и из высшего сорта.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам первого вице-премьер-министра, министра финансов Украины Николая АЗАРОВА, такое решение было принято на сегодняшнем заседании Кабинета Министров.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономики Украины в конце июля т.г. предложило предоставить местным органам исполнительной власти полномочия регулировать цены путем установления предельных уровней рентабельности производства муки высшего сорта и хлеба и хлебобулочных изделий из нее.

В проекте постановления Минэкономики предлагается с этой целью внести изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 25 декабря 2006 года №1548. Проектом также предлагается внедрить обязательное декларирование субъектами ведения хозяйства изменения оптово-отпускных цен на муку высшего сорта.

В пояснительной записке к документу говорится, что, учитывая неблагоприятные погодные условия, прогнозируется, что производство зерна в текущем году сократится по сравнению с прошлым годом более чем на 20%, а пшеницы - на 16%, что приведет к повышению цен на зерно на внутреннем рынке, а рост цен на зерно является основным фактором роста цен на муку и хлеб.

С целью обеспечения контроля за ценами на социально значимые виды продовольствия в министерстве считают целесообразным расширить полномочия местных органов исполнительной власти в части регулирования цен на муку высшего сорта и хлеб из нее.

Отмечается, что в отдельных регионах хлеб из муки высшего сорта принадлежит к продуктам массового потребления.

Напомним, по данным Минагрополитики, урожай зерна в Украине в текущем году составит 27-28 млн. тонн. Урожай пшеницы ожидается в 12 млн. тонн.

В 2006 году в Украине было собрано 34,251 млн. тонн зерна (включая кукурузу). При этом было получено 14,2 млн. тонн зерна озимой и яровой пшеницы (в 2005 г. - 18,7 млн. тонн).