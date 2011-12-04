Ларс фон Триер получил европейский «Оскар»

Европейская киноакадемия в субботу, 3 декабря, подвела итоги года, вручив награды за самые выдающиеся достижения в области кинематографического искусства.

Триумфатором прошедшей в Берлине церемонии стал фильм датского режиссера Ларса фон Триера «Меланхолия». Камерная драма, повествующая о приближении к Земле таинственной планеты, угрожающей уничтожить все живое, была признана лучшей лентой года и отмечена наградами за лучшую работу художника и операторское мастерство.

Сам режиссер фильма на церемонии так и не появился. Весной этого года фон Триер стал участником скандала: за сомнительные высказывания, произнесенные им во время пресс- конференции на Каннском кинофестивале, он был объявлен персоной нон-грата на этом престижном киносмотре. После этого инцидента маэстро зарекся общаться с журналистами и появляться на публике.

Обладательница «Оскара» Тильда Суинтон была названа лучшей актрисой года за роль в драме «Что-то не так с Кевином».

Лучшим актером был признан британец Колин Ферт. Потрясающе исполненная им роль страдающего от заикания короля Георга VI в фильме «Король говорит!» уже принесла ему несколько крупных наград, в том числе и премию Американской академии киноискусств.

Приз за лучшую режиссуру получила датчанка Сюзанна Бир за фильм «Месть», ранее в этом году также удостоенного «Оскара» как лучшая картина на иностранном языке.

Лучшим документальным фильмом года признана лента классика мирового кино Вима Вендерса «Пина», повествующая о знаменитой немецкой танцовщице и хореографе Пине Бауш.

Британский режиссер Стивен Фрирз, прославившийся фильмами «Опасные связи», «Грязные прелести» и «Королева», был удостоен почетного приза за вклад в развитие кинематографа.

Премия Европейской киноакадемии, иногда именуемая европейским «Оскаром», считается главной кинематографической наградой Европы и вручается с 1988 года.

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