На пожар в Луцке собрались 300 зевак

В Луцке продолжается ликвидация пожара в Центральном универмаге.

Как передает корреспондент УНИАН, на месте события работают 7 пожарных автомобилей, находятся кареты «скорой помощи». Прибыли представители власти, руководство правоохранительных органов и МЧС в Волынской области.

По показаниям очевидцев, пожар вспыхнул около 11-ти часов. На первом этаже из щитового блока начал идти дым, который очень быстро распространился по всему первому этажу. Людей срочно эвакуировали.

Также, по показаниям очевидцев, из верхних этажей нескольких людей спустили по пожарной лестнице. Достоверно известно, что никто не пострадал.

Сейчас пожарники залили водой первый этаж, а на втором и третьем этажах выбивают оконные стекла, чтобы проветрить помещение, которое остается очень задымленным.

Пока официальных комментариев относительно версий возникновения пожара никто не озвучивает.

Вокруг ЦУМа собралось свыше 300 человек, которые наблюдают за действиями МЧСников, движение по улицам вокруг ЦУМа заблокировано.