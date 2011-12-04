В Луцке намерены открыть «Клинику, дружескую к молодежи»

В Луцке планируют открыть «Клинику, дружескую к молодежи», основная цель работы которой - предоставление помощи подросткам и молодежи через понимание их проблем и общий поиск путей выхода из кризисных ситуаций и изменения рискованного поведения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в отделе информационной работы городского совета.

Основная работа клиники будет осуществляться по консультативному, профилактическому, лечебно–диагностическому, социальном и информационно – просветительскому направлениях. Прием будут проводить медицинские работники разных специальностей, в частности, гинеколог, уролог, психолог, дерматолог, педиатр и терапевт. Консультацию можно будет получить также анонимно по телефону доверия.

Целевой группой будут дети в возрасте 10 – 18 лет и молодежь до 24 лет. Однако, основное внимание будет уделяться подросткам, ведь именно в этом возрасте существенно возрастает риск заражения инфекциями, передающимися половым путем и возникновение незапланированной беременности, отметили в горсовете.

Клиника заработает уже в ближайшее время и будет действовать на базе коммунального заведения «Луцкая городская детская поликлиника».