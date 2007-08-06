В Харьковской области под откосом насчитали уже 15 вагонов

В результате железнодорожной аварии, которая сегодня произошла на перегоне Староверовка – Прокоповка (ветка Харьков – Купянск), с рельсов сошло не 10, как сообщалось, а до 15 вагонов грузового поезда.

Как сообщил корреспонденту УНИАН источник на Южной железной дороге, «авария произошла в 13.15. С рельсов сошло 14-15 вагонов».

По предварительной версии, причиной аварии стала техническая неисправность одного из вагонов. Поезд, в основном сформированный из вагонов, которые принадлежат предприятиям России, следовал в сторону станции Валуйки (РФ).

Движение на этом участке прекращено. На месте аварии работают восстановительные поезда, бригады энергетиков. Движение транспорта направлено в обход через Славянск Донецкой железной дороги с выходом на Южную. Проводится расследование, сообщил источник.