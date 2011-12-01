В списке самых уважаемых городов Киев обогнал Дубаи, Лас-Вегас и Шанхай

Согласно ежегодному исследованию Reputation Institute, в топ-100 самых уважаемых городов 2011 года Киев занял 56 место, обогнав Дубаи, Лас-Вегас и Шанхай

Респондентам предлагалось принять во внимание общее доверие, уважение, восхищение и положительные эмоции по отношению к городам, а также 13 разных аспектов, связанных с их экономикой, управлением и привлекательностью.

Так, в результате опроса более чем 35 тысяч человек по всему миру, исследователи выяснили, что самым уважаемом городом 2011 года является Лондон.

Вслед за столицей Англии разместились Женева, Сидней и Вена. В свою очередь такие города, как Нью-Йорк и Гонконг заняли только на 25-е и 46-е места соответственно.

«Исследование показывает, что хорошая репутация города требует напряженной работы во многих различных областях – быть только культурно-привлекательным или международным центром бизнеса сейчас уже не достаточно»,- комментирует результаты рейтинга управляющий партнер Reputation Institute Николас Тред.

Примечательно, что рейтинги стран не совпадают с рейтингами городов в них входящих.

Так, большинство городов из первой десятки имеют лучшую репутацию, чем их страны (например Италия, Испания, Австрия, Великобритания).

«Так, к примеру, индекс репутации города Киева в 2011 году составил 58.0 баллов, в то время как индекс репутации Украины составил всего 42,17 балла. Таким образом, запас репутационного капитала Киева в глазах международной общественности выше на 26 баллов чем Украины в целом», - пояснил партнер компании Reputation Capital, представителя Reputation Institute в Украине Алексей Чуев.

Также эксперты установили, чем руководствовались респонденты при опросе. Так, самым важным атрибутом для людей оказалась «безопасность города и его жителей». Что может объяснить относительно низкий рейтинг городов США, таких как Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Чикаго - все они разместились на среднем уровне.

Напомним, в список самых красивых в мире станций метрополитена попала станция киевского метро «Золотые ворота». Рейтинг был составлен туристическим изданием Bootsnall.

Фокус.ua