Украина отправила 22 наблюдателя за выборами в Госдуму РФ

Украина направляет 22 наблюдателей за выборами в Госдуму РФ, которые состоятся 4 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом стало известно в ходе встречи премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА с председателем Совета федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентиной МАТВИЕНКО сегодня в Киеве.

Н.АЗАРОВ отметил, что в Россию будет направлено 22 наблюдателя.

При этом один из его помощников поправил Н.АЗАРОВА, отметив, что наблюдатели уже отправлены и передан соответствующий запрос в Россию.