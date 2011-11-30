Украина отправила 22 наблюдателя за выборами в Госдуму РФ
17:37, 30 ноября 2011Общество
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Азаров встретился с Матвиенко
Украина направляет 22 наблюдателей за выборами в Госдуму РФ, которые состоятся 4 декабря.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом стало известно в ходе встречи премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА с председателем Совета федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентиной МАТВИЕНКО сегодня в Киеве.
Н.АЗАРОВ отметил, что в Россию будет направлено 22 наблюдателя.
При этом один из его помощников поправил Н.АЗАРОВА, отметив, что наблюдатели уже отправлены и передан соответствующий запрос в Россию.
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