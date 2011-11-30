Свидетели по делу Ландика «ушли в отказ»

Ленинский суд Луганска в ходе слушания во вторник уголовного дела в отношении депутата Луганского горсовета Романа ЛАНДИКА, обвиняемого в избиении Марии КОРШУНОВОЙ, были допрошены основные свидетели.

Как передает корреспондент УНИАН, в судебном заседании свидетельские показания дали Валерия ОВЧАРУК (подруга М.КОРШУНОВОЙ), бывший водитель одного из свидетелей Максима ПОЛЯКОВА Николай КАЛАЧЕВ и друг пострадавшей Петр НИКИФОРОВ.

В.ОВЧАРУК заявила в суде, что самые значимые моменты конфликта она фактически не видела, сославшись на то, что говорила по телефону. В суде она дала показания, которые расходились с ее показаниями на стадии следствия.

Н.КАЛАЧЕВ, по его словам, также мало что видел. При этом его показания в суде и на стадии следствия также разнятся. На вопрос судьи, какие показания являются достоверными, он заявил: «Правда то, что я сказал сейчас».

Третьим в судебном заседании был допрошен П.НИКИФОРОВ. Сам представился: «Я молодой человек КОРШУНОВОЙ».

Прокурор и адвокат Р.ЛАНДИКА подробно расспрашивали П.НИКИФОРОВА об обстоятельствах подачи заявления пострадавшей в милицию, а потом об отказе и повторной подаче, а также о требовании предоставить М.КОРШУНОВОЙ охрану.

В суде так и не был выяснен до конца вопрос, почему М.КОРШУНОВА забрала заявление с претензиями к Р.ЛАНДИКУ. Как сказал свидетель, он "не знает, почему подала заявление вновь».

Первоначальное заявление М.КОРШУНОВОЙ было подано по факту ее избиения, хотя из всех допрошенных свидетелей только П.НИКИФРОРОВ заявил о том, что пострадавшая говорила ему о том, что Р.ЛАНДИК ее избивал.

На встречные вопросы Р.ЛАНДИКА П.НИКИФОРОВ почти ничего не смог ответить.

В ответ Р.ЛАНДИК заявил, что эта преступная группа «хотела срубить с меня «бабки», поскольку ни он, ни она нигде не работают».

Следующее судебное заседание состоится в четверг, 1 декабря, в 12.00.

Как сообщал УНИАН, 4 июля ночью в ресторане «Баккара» в Луганске сын народного депутата от Партии регионов Владимира ЛАНДИКА, депутат Луганского горсовета Р.ЛАНДИК избил М.КОРШУНОВУ.

7 июля прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении Р.ЛАНДИКА по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Он был объявлен в розыск и задержан в Краснодаре (РФ).

21 сентября Р.ЛАНДИКА экстрадировали из России в Украину для привлечения к уголовной ответственности, а 24 сентября - этапировали в Луганск.

26 сентября Ленинский районный суд Луганска оставил Р.ЛАНДИКА под стражей до вынесения приговора.

31 октября стало известно о том, что Р.ЛАНДИК и М.КОРШУНОВА подписали мировое соглашение.