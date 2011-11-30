Арестовали поставщиков опия на Полтавщину
00:25, 30 ноября 2011Общество
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В Полтавской области ликвидирована организованная преступная группа в составе 4 человек, которая на протяжении года поставляла из других регионов Украины и сбывала на территории области опий.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественнстью УМВД Украины в Полтавской области.
Во время обысков у злоумышленников изъято около 300 мл опия, который по ценам «черного рынка» оценивается в более чем 20 тыс. грн.
Злоумышленникам инкриминируют совершение преступления по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (сбыт наркотических средств).
Все они арестованы, ведется досудебное следствие.
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