Арестовали поставщиков опия на Полтавщину

В Полтавской области ликвидирована организованная преступная группа в составе 4 человек, которая на протяжении года поставляла из других регионов Украины и сбывала на территории области опий.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественнстью УМВД Украины в Полтавской области.

Во время обысков у злоумышленников изъято около 300 мл опия, который по ценам «черного рынка» оценивается в более чем 20 тыс. грн.

Злоумышленникам инкриминируют совершение преступления по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (сбыт наркотических средств).

Все они арестованы, ведется досудебное следствие.