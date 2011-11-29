Минэнергоугля согласилось решить энергетические проблемы ферросплавщиков

Заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Сергей ЧЕХ пообещал в течение 2,5 месяцев решить вопрос продажи ПАО «Запорожский завод ферросплавов» подстанции «Ф-2».

Об этом журналистам сообщил представитель трудового коллектива ЗЗФ — старший мастер цеха №4 ЗЗФ Александр ДАНОВ. (29 ноября группа работников ЗЗФ пикетировала здание НАК «Энергетическая компания Украины» и Минэнергоугля с требованием отнести предприятие к 1-му классу потребителей электроэнергии — УНИАН).

В ходе пикетирования к работникам ЗЗФ подошел министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО и пригласил А.ДАНОВА пройти в здание Минэнергоугля. «Только что у меня состоялся разговор с замминистра ЧЕХОМ Сергеем Михайловичем, который сообщил, что Министерством принято решение о продаже подстанции «Ф-2» нашему заводу. В ближайшее время Минэнергоугля отправит в Фонд госимущества необходимые документы, для того чтобы определить структуру, которая проведет оценку подстанции, после чего в течение 2,5 месяцев эта подстанция будет продана нашему заводу. Продажа подстанции заводу позволит восстановить объемы производства ферросплавов на ЗЗФ и вернуть наших людей, которые были уволены в течение этого года» - сказал А.ДАНОВ.

Он уточнил, что передача подстанции заводу позволит предприятию получать часть электроэнергии по 1-му классу. «Перевод ЗЗФ во 2-й класс потребителей электроэнергии, вследствие отказа «Запорожьеоблэнерго» продлить с заводом договор аренды подстанции «Ф-2», привел к сокращению загрузки производственных мощностей ЗЗФ с 70% (по состоянию на начало 2011 года) до 40%. В результате бюджеты всех уровней недополучили в 2011 году около 1 млрд. грн., а руководство завода было вынуждено уволить 1400 работников. Если завод не будет переведен в 1-й класс потребителей электроэнергии, до конца года придется уволить еще 800 человек, а само предприятие окажется на грани полной остановки», - подчеркнул А.ДАНОВ.

Подытоживая, он отметил, что трудовой коллектив предприятия намерен добиваться выполнения обещания, данного Министерством энергетики и угольной промышленности. «С начала года мы уже неоднократно слышали обещания чиновников решить нашу проблему, но до сих пор ничего так и не было сделано. Мы очень надеемся, что на этот раз обещание будет подкреплено конкретными действиями Минэнергоугля», - сказал А.ДАНОВ.

Как сообщал УНИАН, 14 июня 2011 года работники плавильных цехов ПАО «Запорожский завод ферросплавов» обратились с открытыми письмами к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ и народным депутатам Украины, в которых просили вмешаться в ситуацию с размерами тарифов для ферросплавных предприятий. Работники ЗЗФ просили высших должностных лиц государства оказать содействие в установлении справедливых тарифов на электроэнергию, не выше чем у конкурентов, а именно - 0,32 грн. за киловатт, что соответствует статусу наиболее крупных энергоемких предприятий.

На предприятии напоминали, что ЗЗФ на протяжении многих лет относился к 1-му классу потребителей электроэнергии. Однако с 1 января 2011 г. завод был переведен на 2-й класс энергопотребления, согласно которому тариф на электроэнергию для ЗЗФ возрос почти в два раза - до 83 коп. за 1 кВт (без НДС). Кроме этого, с 1 января 2011 года НАК «Энергетическая компания Украины» разорвала с ЗЗФ договор аренды электроподстанции «Ф-2», расположенной на территории завода, в результате чего ЗЗФ был лишен возможности получения хотя бы части необходимой для производственных целей электроэнергии по 1-му классу потребления.