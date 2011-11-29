Ландик в суде: таскал девушку за волосы, «потому что это не больно»

Роман Ландик заявил, что, «воспитывая» в ресторане Марию Коршунову, использовал «известный во всем мире неболевой прием».

Об этом сообщает «Обком» со ссылкой на «Lugansk. Медіа Стиль» из зала суда, где сегодня продолжается процесс над Романом Ландиком.

«Это известный во всем мире неболевой прием. Когда берут за руки – это больно, а за волосы – нет».

Как сообщал ранее Lugansk. Медіа Стиль, на прошлом заседании суда подсудимый отказался от своих предыдущих показаний о том, что он, выпив пол-литра вина, вытянул Марию Коршунову из-за стола за волосы.

Также, отвечая на вопрос адвоката Романа Ландика о том, были ли какие-то следы конфликта, когда он приехал в заведение, директор ресторана "Баккара" Артем Цюндик заявил, что видел лишь пучок волос, но их цвет он не помнит, и кому они принадлежали, сказать не может.