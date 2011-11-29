8 Марта будем праздновать 4 дня

Кабинет министров Украины одобрил решение о перенесении рабочих дней в связи с праздниками в 2012 году.

Правительство признало нецелесообразным устраивать новогодне-рождественские каникулы, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ на Правительственном портале.

Таким образом, нерабочими днями будут: 31 декабря 2011 года, 1 и 2 января 2012 года. Выходные на Рождество: 7, 8 и 9 января.

В то же время в связи с празднованием 8 марта, 1 мая и Дня Конституции рабочие дни перенесены:

с пятницы 9 марта – на субботу 3 марта;

с понедельника 30 апреля – на субботу 28 апреля;

с пятницы 29 июня - на субботу 7 июля.

Также в связи с проведением футбольных матчей финальной части Чемпионата Европы будут перенесены определенные рабочие дни в Киеве, Львове, Донецке и Харькове. Решение относительно этого правительство примет позже, отмечает Департамент информации.