Fitch снизило прогноз по рейтингу США до "негативного"

Рейтинговое агентство Fitch, оставив суверенный рейтинг США на самом высоком уровне "ААА", снизило прогноз на "негативный".

Причинами изменения прогноза стали рост государственного долга, медленный рост экономики, а также недавно проявленноенеумение Конгресса достичь компромисса по вопросу о снижении бюджетного дефицита.

"Негативный прогноз" означает, что вероятность снижения рейтинга - более 50% в ближайшие 2 года.

Летом 2011 года рейтинговое агентство Standars&Poors снизило рейтинг американских казначейских облигаций с "ААА" до "АА+" с прогнозом "негативный", напоминает Би-би-си.