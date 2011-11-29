Fitch снизило прогноз по рейтингу США до "негативного"
03:42, 29 ноября 2011Общество
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Т.е. за два года рейтинг снизится
Рейтинговое агентство Fitch, оставив суверенный рейтинг США на самом высоком уровне "ААА", снизило прогноз на "негативный".
Причинами изменения прогноза стали рост государственного долга, медленный рост экономики, а также недавно проявленноенеумение Конгресса достичь компромисса по вопросу о снижении бюджетного дефицита.
"Негативный прогноз" означает, что вероятность снижения рейтинга - более 50% в ближайшие 2 года.
Летом 2011 года рейтинговое агентство Standars&Poors снизило рейтинг американских казначейских облигаций с "ААА" до "АА+" с прогнозом "негативный", напоминает Би-би-си.
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