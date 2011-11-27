Общественный порядок будут охранять казаки

В Кировоградской области Светловодский горисполком дал разрешение Общественному формированию украинского казачества на осуществление охраны общественного порядка и благоустройства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает официальный сайт Светловодского городского совета.

Атаман формирования Евгений КРУШИНА подал городской власти ходатайство, в котором просил уполномочить казаков составлять протоколы об административных правонарушениях, а именно за нарушение правил торговли, содержание собак и котов, за несанкционированную торговлю, курение табачных изделий в запрещенных местах и тому подобное. Общественное формирование также будет работать на публичных мероприятиях, будут охранять памятники истории и культуры.

Члены исполкома единогласно поддержали инициативу казаков, хотя еще во время заседания 9 ноября этого года Е.КРУШИНЕ было отказано в разрешении. Как отмечено в сообщении горсовета, тогда казаки претендовали на более серьезные вещи: проверку номеров агрегатов транспортных средств, контроль за превышением скорости водителями, невыполнение ими сигналов дорожного движения, нарушение правил перевозки людей и тому подобное. Члены исполкома решили, что такую деятельность могут осуществлять только специально подготовленные люди.