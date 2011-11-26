Экс-начальника отдела УБОП обвиняют в вымогательстве

Следственный отдел прокуратуры Севастополя за вымогательство возбудил уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела УБОП городского управления внутренних дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил прокурор Севастополя Виталий БЕЛОУС.

«На сегодняшний день ему инкриминируется вымогательство денежных средств в сумме 2 тыс. долларов США., с которыми он был задержан спецподразделением УСБУ Севастополя», - сказал прокурор.