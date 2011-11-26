В Луцке почтили память Грушевского

В Луцке почтили память первого Президента Украины, выдающегося историка Михаила Грушевского.

Как передает корреспондент УНИАН, цветы к его памятнику возложили председатель облгосадминистрации Борис КЛИМЧУК, председатель облсовета Владимир ВОЙТОВИЧ, Луцкий городской голова Николай РОМАНЮК и общественность города.

25 ноября отмечается 77-я годовщина со дня смерти политического деятеля, публициста, академика Михаила Грушевского. А в течение недели в учебных заведениях и библиотеках проходили тематические мероприятия, посвященные его жизни и деятельности.