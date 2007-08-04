Винский считает газовые проблемы ”абсолютно надуманными вещами”

Заместитель лидера БЮТ Иосиф ВИНСКИЙ называет бессмысленным заявление лидера СПУ Александр МОРОЗА о том, что политический кризис в стране спровоцирован борьбой олигархических кланов за газовые потоки.

Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

По словам И.ВИНСКОГО, главная причина кризиса - “политическая коррупция, которая произошла и в основе которой лежит фамилия Александра МОРОЗА”. “Газовые проблемы надуманная абсолютно вещь, потому что всем известно, что Юлия ТИМОШЕНКО за время своего премьерства была отстранена от газовой темы”, - сказал он. Кроме того, он отверг все обвинения А.МОРОЗА в адрес Ю.ТИМОШЕНКО относительно того, что именно она выступила инициатором отмены соглашения между Украиной и Россией о поставках газа по цене 50 дол. за один куб. метр. “Никакие соглашения при правительстве ТИМОШЕНКО не были разорваны, это было позже сделано. Это надуманные вещи”, - сказал И.ВИНСКИЙ.

По его словам, подобные заявления являются ничем иным как “PR-выдумкой” А.МОРОЗА для собственной партии. “Понятно, что Александру МОРОЗУ на своем съезде нужно своим однопартийцам в очередной раз формировать какую-то идею, чтобы люди шли агитировать за него. Он готов всех обвинить, только не видит своей вины в этой ситуации”, - сказал И.ВИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, сегодня лидер СПУ, председатель ВР пятого созыва А.МОРОЗ заявил, что основной материальной причиной нынешнего политического кризиса является борьба различных кланов за контроль над газовыми потоками. «Кризис – это следствие борьбы олигархических групп за контроль над газовыми потоками. Это первая и основная материальная причина политического обострения», - сказал А.МОРОЗ. Он отметил, что в 2005 году Ю.ТИМОШЕНКО, будучи главой правительства, инициировала разрыв газового соглашения между Украиной и Россией, которое предусматривало до 2009 года поставки в Украину газа по цене 50 дол. за кубометр. Лидер СПУ отметил, что целью таких действий была передача посредникам контроля за газовыми потоками ради получения сверхдоходов для олигархического клана Ю.ТИМОШЕНКО.