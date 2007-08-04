Цушко придумал, как избежать драки за первые 43 места

Министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО убежден, что фракция СПУ в парламенте нового созыва будет состоять минимум из 43 депутатов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на ХІІІ съезде СПУ.

«Называю наш рейтинг… Я предлагаю оставить меня 43-м. 43 у нас пройдет. Я второй – буду 43. И я знаю, что я пройду», - сказал В.ЦУШКО.

Он уверен, что социологические рейтинги, которые опубликовывают сегодня, неправдивы.

«Рейтинги по отношению к СПУ – это тоже самое, когда немцы в 1941 году дошли до Минска, многие попали в плен, а многие сопротивлялись – им бросали листовки с утверждением, что Москва взята… Нам тоже предлагают сдаться без боя», - сказал министр и напомнил, что те, кто сдался, попали в лагеря, и убежден, что «нас лучшее не ждет».

В.ЦУШКО предложил участникам съезда не дискутировать на тему места в списке кандидатов в народные депутаты до номера 43.

В.ЦУШКО убежден, что целью будущих выборов ставится не проведение прозрачных выборов, а покупка членов комиссии и производство протоколов с соответствующим результатом.

По его мнению, в такой ситуации, как бы активисты СПУ не проводили кампанию безнадежных людей, выборы могут быть проиграны.

«Наша задача – выдвинуть в участковые и окружные комиссии людей, которые не продадутся».

Он также отметил, что неприкосновенность должна сниматься не только с народных депутатов, но и Президента и судей, чтобы все были в одинаковом положении.

Он призвал однопартийцев к проведению активной работы во время избирательной кампании.