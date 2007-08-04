Цушко просит однопартийцев не светить его фото перед ГАИ

Министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО просит однопартийцев не показывать работникам ГАИ его фотографии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал сегодня на ХІІІ съезде СПУ.

«У меня есть такой случай – человек, который стоял со мной рядом, повесил эту фотографию на переднее лобовое стекло и показывал это ГАИ», - сказал он.

Он подчеркнул, что рад, что его фотографии будут в альбомах однопартийцев, но дал команду, чтобы ГАИ не реагировали на его фотографии.

В.ЦУШКО отметил, что после того, как было объявлено о старте предвыборной кампании, работники милиции стали ловить намного больше представителей органов власти за взяточничество.

По его мнению, это связано с тем, что для многих из них это последние моменты нахождения при власти.