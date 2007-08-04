Доцента киевского университета поймали на ”содействии” абитуриентам

В городе Киеве работниками Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачен доцент университета, который требовал и получил свыше 23 тыс. грн. взятки от местной жительницы для дальнейшей передачи должностным лицам университета за содействие ей в успешной сдаче вступительных экзаменов в упомянутое учебное заведение.

Как сообщили УНИАН в Департаменте по связям с общественностью МВД Украины, прокуратурой города Киева по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст.27, ч.2 ст.190 и ч.1 ст.369 Уголовного кодекса Украины (виды соучастников, мошенничество и дача взятки).