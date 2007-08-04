Избирательные теледебаты стартуют на «5 канале» (регламент)

В пятницу, 24 августа, «5 канал» начинает избирательные теледебаты в канун досрочных выборов в Верховную Раду Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «5 канала», проект «Теледебаты. Парламентские выборы-2007» будет выходить в прямом эфире каждую пятницу с 24 августа по 21 сентября, в вечерний прайм-тайм - с 19 до 21 часа.

“Теледебаты на “5 канале” стартуют в годовщину Дня независимости Украины, и это – символично”, - заявил генеральный продюсер «5 канала» Юрий СТЕЦ. По его словам, “эта дата – хороший повод нам всем задуматься: политикам - над тем, какие стратегии развития они предлагают стране, обществу – кому доверить свой голос, и более сознательно подойти к выборам”. Потому, отметил Ю.СТЕЦ, начиная именно с этого дня, политические силы еженедельно будут иметь возможность защитить свои программы в прямом эфире «5 канала» “с полной ответственностью за свои действия, в остром диалоге с соперниками и независимыми экспертами”.

Как говорится в сообщении, “Теледебаты-2007 на «Пятом» – это цикл из 5 предвыборных ток-шоу при участии наиболее рейтинговых партий/блоков относительно того, как они собираются решать главные проблемы страны”. Каждая программа будет посвящена одной широкой теме, с которой эксперты и представители политических сил будут иметь возможность ознакомиться предварительно. Это – 5 тем, которые касаются улучшения жизни украинцев и государственного управления в целом: внешняя политика, внутренняя безопасность, социальная политика, экономическая политика, политический строй страны.

Как сообщает пресс-служба «5 канала», будет вести теледебаты ведущий программы «Время» и спецпроектов Святослав ЦЕГОЛКО. Участниками программы будут политические силы, которые на день старта предвыборной кампании (2 августа в 2007 г.) по результатам социологических исследований авторитетных центров преодолевают 3% барьер. Каждая политическая сила во время теледебатов будет представлена одним лицом, уполномоченным от партии или блока. Участниками программы являются также независимые эксперты в обсуждаемой теме, которые представляют третий сектор - общественные организации или другие независимые объединения граждан.

Пресс-служба также отмечает, что время выступлений на протяжении теледебатов четко регламентировано, о чем все участники будут предупреждены предварительно.

Проект теледебатов на «5 канале» является некоммерческим, он осуществляется силами самого канала, и участие политических сил в дебатах является бесплатным, отмечается в сообщении пресс-службы “5 канала”.