Кабмин принял постановление о маркировке генетически модифицированных продуктов

Кабинет Министров Украины принял постановление, согласно которому, на продуктах, которые имеют генетически модифицированные составляющие, должна содержаться информация о них.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил министр экономики Украины Анатолий КИНАХ.

По его словам, необходимость ведения такой нормы вызвана тем, что в Украине в последнее время значительно увеличилось число продуктов с содержанием генетически модифицированных составляющих. «Правительство обеспокоено увеличением на рынке генетически модифицированных продуктов… Мы решили проводить конкретную работу по защите здоровья и безопасности граждан», - отметил А.КИНАХ.

Он сообщил, что документ вступит в силу с момента его опубликования, что произойдет в ближайшее время.

Также министр напомнил, что на сегодняшний день решены все вопросы, которые касаются защиты здоровья и безопасности граждан от генетически модифицированных продуктов в контексте условий вступления Украины в ВТО.

Как сообщал УНИАН, 31 мая Верховная Рада приняла 11 законов, необходимых для обеспечения вступления Украины во Всемирную торговую организацию, в частности, законы «О внесении изменений в Закон «О безопасности и качестве продовольственных продуктов» и «О Государственной системе биобезопасности при создании, испытании, транспортировке и использовании генетически модифицированных организмов». Президент эти законы подписал.

Экологи рассчитывают, что правительство утвердит постановление о введении с 1 ноября 2007 года маркировки на продуктах питания с ограничением в их содержании доли использования генетически модифицированных организмов (ГМО) на уровне 0,9%.