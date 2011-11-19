Создан комитет чествования памяти жертв Голодомора-геноцида

В Луцке создан Волынский региональный общественный комитет чествования памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов в Украине.

Как сообщили УНИАН организаторы, в состав комитета вошли представители 17 общественных организаций и организаций политических партий демократического направления.

Как указано в сообщении, «появление Комитета вызвано игнорированием нынешними властями памяти о национальной катастрофе 1932-1933 годов, а также необходимостью консолидации сил общественности Волынской области для поддержания совместных инициатив в чествовании очередной годовщины Голодомора».

В ходе заседания члены комитета решили провести 26 ноября мемориальные мероприятия, крестный ход от Театральной площади до Крестовоздвиженской церкви, а затем к Замковой площади, где состоится панихида и митинг, который завершится минутой молчания и акцией «Зажги свечу».

Также комитет решил направить обращение к органам местной власти о проведении мемориальных мероприятий и к церквам – о проведении панихид и молитв по умершим от голода.

В течение недели, предшествующей Дню памяти жертв голодоморов и политических репрессий, будут проходить просветительские, воспитательные, мемориальные мероприятия с тем, чтобы она стала поминальной за умершими от голода.

Инициатором собрания и координатором комитета стал депутат городского совета Луцка Павел ДАНИЛЬЧУК.