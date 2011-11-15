Партийную символику на Майдане в День Свободы будут считать провокацией

Общественные организации, которые будут отмечать годовщину Оранжевой революции, будут считать использование партийной символики во время митинга на Майдане Независимости в День Свободы «провластной провокацией».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВОО «Коалиция участников Помаранчевой революции», об этом договорились лидеры общественных организаций, которые будут отмечать годовщину Оранжевой революции и Налогового Майдана, во время консультаций.

«Участники организационных мероприятий не видят среди политических партий, партийных лидеров и народных депутатов тех, кто имел бы право претендовать на главенствующую роль в праздновании Дня Свободы, и считают недопустимым узурпацию такой роли любой из политических сил. Поэтому использование партийной символики во время митинга на Майдане Независимости единогласно решено считать провластной провокацией и нарушением общественного порядка», - говорится в сообщении.

В КУПР также отметили, что консультации относительно празднования Дня Свободы продолжаются, участники переговорного процесса продолжают обсуждать текст совместной резолюции.

«В целом достигнуто понимание в видении основных принципов совместного проведения акции. Прежде всего, это запрет на использование партийной символики и попыток превратить празднование национальной даты в элемент предвыборной кампании », - отметили в пресс-службе.

Кроме того, участники переговоров согласились с предложением запретить в этот день «взаимные обвинения и самовосхваления, оставив выяснение конфликтных отношений на потом». «Наша задача - напомнить народу Украины о наших гражданских правах и указать властям на допущенные в последние годы ошибки», - подчеркнули в КУПР.

Также в ВОО сообщили, что все организации, которые будут принимать участие в праздновании Дня Свободы, считают «абсолютно недопустимым использование наемных митингующих для имитации собственной значимости».

«Мы считаем такие действия позором для народа Украины и оставляем за собой право в случае вывода платных отрядов поделиться со СМИ подробными сведениями о заказчиках», - говорится в сообщении.

Пресс-служба КУПР также заявляет, что ей известно о «намерении провластных структур инициировать видимость раскола среди лидеров прогрессивных организаций. «С этой целью создается несколько альтернативных «оргкомитетов» по организации празднования Дня Свободы, к которым стягиваются маргинальные структуры, претендующие на лидерство в общем движении». «Мы подчеркиваем, что День Свободы не будет иметь лидеров и генералов - это общенациональное достояние», – заявили в КУПР.