Азаров: курс гривни нельзя отпускать

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что курс гривни не должен быть отпущен до тех пор, пока люди не поверят в стабильную экономическую политику власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в эфире Первого национального телеканала.

«Может, с точки зрения определенных рыночных соображений можно было бы и отпустить, например, курс и дать ему возможность достаточно свободно реагировать на запросы на рынках. Но я считаю, что пока наши люди жестко не уверовали в способность нашего Национального банка и правительства осуществлять стабильную экономическую политику, пока не пришло это твердое убеждение, нам надо демонстрировать – даже путем каких-то определенных потерь финансовых и валютных – эту стабильность», - заявил Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что Нацбанк и правительство активно сотрудничают и между ними «абсолютно нормальные» взаимоотношения.

«У нас абсолютно нормальные отношения с Национальным банком. Если уж так, на бытовых понятиях говорить, то не проходит дня, а то и в день по несколько раз я общаюсь лично с руководителем Нацбанка. Министр финансов, естественно, чаще это делает», – сказал Н.АЗАРОВ.

От отметил, что уже практически полтора года в Украине сохраняется стабильный курс гривни по отношению к другим валютам.