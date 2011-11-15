МВФ прогнозирует ухудшение экономической ситуации в Украине

Глава представительства Международного валютного фонда в Украине Макс АЛЬЕР прогнозирует, что по итогам 2011 года рост валового внутреннего продукта Украины составит 5%, инфляция составит менее 10%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.АЛЬЕР сообщил в ходе выступления на 6-ой ежегодной конференции Института Адама Смита сегодня в Киеве.

В 2012 году М.АЛЬЕР прогнозирует замедление темпов роста ВВП в Украине до 3,5-4% по итогам года. При этом, по его мнению, уровень инфляции в 2012 году останется на уровне менее 10%.

По прогнозам М.АЛЬЕРА, дефицит платежного баланса Украины в текущем году составит 4,5% ВВП, в 2012 – 5,5% ВВП.

В целом глава представительства МВФ в Украине считает, что в 2012 году можно ожидать ухудшения общей экономической ситуации в Украине.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, рост ВВП Украины в III квартале 2011 года против аналогичного периода 2010 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 6,6%.

При этом рост ВВП в III квартале против III квартала 2010 года с учетом сезонного фактора составил 2,2%.

Инфляция в Украине в октябре 2011 года по сравнению с сентябрем 2011 года составила 0%, против декабря 2010 года – 4,2%.