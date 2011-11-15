18-летняя девушка, кроме МВД, «заминировала» еще три вокзала

18-летняя жительница Полтавской области за одни сутки «заминировала» четыре госучреждения: Главное управление МВД в Киеве, здания железнодорожных вокзалов Житомира, Днепропетровска и Симферополя.

Об этом сегодня сообщила УНИАН помощник начальника линейного отдела милиции на станции «Симферополь» по взаимодействию с общественностью и СМИ майор милиции Наталия ПЕРЕСАДА.

11 ноября в 17.40 девушка сообщила о бомбе в милиции. В 20.30 «заминировала» здание вокзала в Житомире. Час спустя рассказала по телефону о взрывчатке на вокзале в Днепропетровске. А в 21.45 такой же звонок раздался в Симферополе. В общей сложности с трех вокзалов милиция эвакуировала больше 320 человек.

Личность телефонной «террористки» установили в течение нескольких часов.

«Девушка состоит на учете у врача-психиатра», - сообщила Н.ПЕРЕСАДА.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности».

Девушка отпущена на подписку о невыезде, в отношении нее назначена судебно-психиатрическая экспертиза.