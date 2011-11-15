Скончался известный актер Лев Борисов

В Москве на 78-м году жизни скончался народный артист России, актер театра и кино Лев Борисов, передает РИА «Новости».

"У него были проблемы с сердцем, да и возраст уже", - сообщили агентству в Союзе кинематографистов РФ.

В октябре актер был госпитализирован.

Лев Борисов родился 8 декабря 1933 года в Плесе Ивановской области, окончил Театральное училище имени Бориса Щукина, с 1987 года актер Московского драматического театра имени Ермоловой.

За время творческой карьеры Л.Борисов снялся более чем в 90 картинах.