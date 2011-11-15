Скончался известный актер Лев Борисов
09:24, 15 ноября 2011Общество
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На 78-м году жизни
В Москве на 78-м году жизни скончался народный артист России, актер театра и кино Лев Борисов, передает РИА «Новости».
"У него были проблемы с сердцем, да и возраст уже", - сообщили агентству в Союзе кинематографистов РФ.
В октябре актер был госпитализирован.
Лев Борисов родился 8 декабря 1933 года в Плесе Ивановской области, окончил Театральное училище имени Бориса Щукина, с 1987 года актер Московского драматического театра имени Ермоловой.
За время творческой карьеры Л.Борисов снялся более чем в 90 картинах.
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