Бюджет следующего года уперся в российский газ

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заверяет, что закон о государственном бюджете на следующий год будет принят не под самый Новый год, а как только станет известна цена на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил вчера на брифинге.

Отвечая на вопрос, не складывается ли ситуация, что бюджет будет принят в канун Нового года, В.ЛИТВИН сказал: «Нет, не перед самым Новым годом».

В.ЛИТВИН уточнил, что задержка с принятием бюджета в окончательном варианте связана с тем, что правительство проводит переговоры с Российской Федерацией о цене на газ.

«А это, вы сами понимаете, существенно влияет на содержательную часть бюджета… Как только будет формула определена, а соответственно, и цена на газ, то нужны будут одни сутки, чтобы пересчитать показатели», - сказал он.