Харьковская милиция словила арестанта-беглеца: затаился в покинутом здании

Сотрудники харьковской милиции задержали следственно-арестованного Сергея ХАРЧЕНКО, который 8 ноября совершил побег из-под стражи во время транспортировки из Харьковской СИЗО в город Валки.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, местонахождение беглеца установили сотрудники уголовного розыска, которые обнаружили злоумышленника на расстоянии 19 километров от места совершения побега.

Он был обнаружен в одном из брошенных домов на территории поселка Ковяги Валковского района во время подворового обхода.

«В поисковых мероприятиях принимали участие более 500 сотрудников харьковской милиции, злоумышленник оказался загнанным в тупик, - рассказал заместитель начальника ГУМВД Украины в Харьковской области полковник милиции Владимир КОВРИГИН. – Он видел самолет, слышал громкий лай собак и понял, что работники милиции идут по следу. Злоумышленник решил затаиться в полуразрушенном здании, надеясь покинуть его ночью. Но осуществить это намерение ему не удалось».

В настоящее время С.ХАРЧЕНКО задержан и доставлен в Валковский РО ГУМВД Украину в Харьковской области.

8 ноября следственным отделом Валковского РО по факту совершения побега возбуждено уголовное дело по признакам части 2 статьи 393 Уголовного кодекса Украины (побег с мест лишения свободы или из-под стражи).

Как сообщал УНИАН, 8 ноября в Харьковской области трое арестованных совершили попытку побега из-под стражи, двое были задержаны.

Инцидент произошел во время доставки трех подозреваемых в совершении преступлений из Харьковского СИЗО в Валковский районный суд.

Согласно сообщению, побег арестованные спланировали заранее. Во время движения автозака они выломили двери камеры спецавтомобиля и совершили нападение на конвоиров с целью дальнейшего побега. Милиционерам удалось задержать двух и вернуть к камере, третий подозреваемый скрылся.

С целью его задержания был введен план перехвата «Сирена».

10 ноября Главное управление МВД Украины в Харьковской области объявило о выплате 30 тыс. грн. тому, кто предоставит информацию о местонахождении беглеца.