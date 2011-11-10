Еврокомиссия предлагает малому бизнесу идти на рынки Китая, России, Индии

Европейская комиссия предлагает помощь малому и среднему бизнесу в выходе на мировые рынки.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил на пресс-конференции ответственный за промышленность и предпринимательство вице-президент Еврокомиссии Антонио ТАЙАНИ.

“Сегодня комиссия поддержала мою инициативу “Малый бизнес – большой мир” для помощи малому и среднему бизнесу в интернационализации его деятельности”, - сказал он.

“Впервые Европа имеет комплексную стратегию для малого и среднего бизнеса, направленную в помощь ему для получения доступа к международным рынкам”, - сказал вице-президент Еврокомиссии.

В одобренном сегодня коммюнике для Европарламента и Совета ЕС Еврокомиссия, в частности, обращает внимание на то, что малый и средний бизнес, который сегодня обеспечивает две трети занятости населения в частном секторе и создает до 80% новых рабочих мест, остается недостаточно активным на международных рынках.

Так, по данным Еврокомиссии, всего 13% малых и средних предприятий Европы занимаются международной экономической деятельностью за пределами ЕС.

Для улучшения возможностей малого и среднего бизнеса предлагается усилить услуги по поддержке бизнеса, улучшить координацию с ассоциациями производителей, а также улучшить использование существующих на сегодняшний день ресурсов ЕС в поддержку малого и среднего бизнеса.

Еврокомиссия считает, что малый и средний бизнес имеет потенциальные возможности для выхода на рынки Китая, Индии, России, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.