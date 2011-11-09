На востоке Украины у каждого третьего ребенка нет официального отца

В Украине риск ребенка стать сиротой на востоке в четыре раза выше, чем на западе, заявила сегодня во время круглого стола “Почему украинцы боятся усыновлять детей?” в Институте Горшенина экс-директор Государственного департамента по усыновлению и защите прав ребенка, руководитель управления обеспечения деятельности Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка Людмила ВОЛЫНЕЦ.

Как передает корреспондент УНИАН, по ее словам, на западе Украины к сиротам и детям, лишенным родительской опеки, относится 0,5% детей, на востоке – 2%.

При этом наиболее сиротской областью в Украине Л.ВОЛЫНЕЦ назвала Николаевскую, где количество детей-сирот составляет почти 2,2% детского населения, а Киев является одним из городов с самыми лучшими показателями.

Л.ВОЛЫНЕЦ отметила, что не все дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, подлежат усыновлению. Основными причинами сиротства является смерть родителей, и тогда ребенок подлежит усыновлению; если людей лишают родительских прав по решению суда, такой ребенок тоже подлежит усыновлению. “Но не меньшая и очень важна составляющая - когда родители отбывают наказание в местах лишения свободы”, – добавила она, подчеркнув, что на сегодняшний день треть сирот в Украине имеет такой статус.

По словам эксперта, на востоке Украины каждый третий ребенок не имеет официально зарегистрированного отца. “Если с мамой произошла трагедия, она попала в места лишения свободы, что ребенка ожидает? Сиротство. Но это то сиротство, которое не позволяет ребенку быть усыновленным”, – констатировала Л.ВОЛЫНЕЦ.

Также она отметила, что в Украине из почти 96 тысяч детей-сирот лишь треть подлежит усыновлению. “Для тех детей, которые без родителей, но не имеют права быть усыновленными, для этих детей развивается система приемных семей и детских домов семейного типа”, – сказала эксперт.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственного департамента по усыновлению и защите прав ребенка Министерства по делам семьи, молодежи и спорта, в приемные семьи и детские дома семейного типа в течение 2009 года было устроено в 15 раз больше детей, чем пять лет назад.

В частности, в течение 2009 года в приемные семьи и детские дома семейного типа было устроено 1895 детей. По состоянию на 1 января 2010 года в приемных семьях и детских домах семейного типа воспитывается 8119 детей, что в шесть раз больше по сравнению с 2005 годом (1313 детей).